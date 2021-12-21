بكمين محكم.. القبض على شخص قتل شقيقته وولدها في بغداد

2021/12/21 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

الثلاثاء، حادث قتل غامض بسبب الميراث

في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعد ان أحيلت الى مكتب

مكافحة اجرام المدائن التابع لوكالة

شؤون الشرط

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