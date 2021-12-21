2021/12/21 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن جورجو بالو، عالم الفيروسات الإيطالي، أنه لكبح متحور “أوميكرون” يجب أن يكون عدد الأجسام المضادة في الجسم أضعاف ما يلزم لتحييد نسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد.ويشير بالو، في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالم فيروسات يحدد عدد الأجسام المضادة اللازمة لتحييد متحور المركز الخبري الوطني.

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