القبض على عصابة تتاحر بالمخدرات في كربلاء

2021/12/21 | 15:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد بحوزتهم ادوات تعاطي وانبولات ومواد مخدرة واسلحة نارية.

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