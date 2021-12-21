2021/12/21 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر أسماك شيطان البحر (مانتا راي) واحدة من أكبر الأسماك في العالم، ومع ذلك، لا يُعرف عنها سوى القليل نسبياً.ويأمل هذا الفريق في تغيير ذلك من خلال دراسة هذه العمالقة اللطيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد أكبر تجمع لأسماك شيطان البحر في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد أكبر تجمع لأسماك شيطان البحر في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).