كيف ردت مصر على موقف الخارجية الأمريكية من سجن علاء عبدالفتاح؟

2021/12/21 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها التعليق أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء المصري، وذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ما قضت به محكمة مصرية، الاثنين، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات

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