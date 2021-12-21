مواطنون: السلة الغذائية تساعد المواطن الفقير في ظل انتشار البطالة

2021/12/21 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد عدد من المواطنين في الفلوجة وبغداد، اليوم الثلاثاء، على ان السلة الغذائية تساعد المواطن الفقير في ظل انتشار البطالة.وقالوا المواطنون في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "مشروع السلة الغذائية أفضل للمواطن الفقير من الحصة التموينية خصوصا مع الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن الفقير".

واضافوا ان "توفير مواد مثل الزيت والمعجون والعدس والحمص خفف عن كاهل المواطن العراقي، اذ ان السلة الغذائية تساعد المواطن العراقي في ظل انتشار وتفاقم البطالة في البلاد".

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