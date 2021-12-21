المالية تطلق الإصدارية الثانية لسندات البناء

2021/12/21 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء،إنها وجهت بأطلاق الاصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

وذكرت الوزارة في بيان، إن “هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية بالإضافة الى الاقبال المتزايد من قبل المواطنين”.

وأوضح البيان، إن “السندات ستكون متاحة للتداول لمدة شهر واحد، مبينة إن فئات السندات المطروحة للتداول هي:– سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين.– سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.

ودعت المالية بحسب البيان، “المواطنين الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة لغرض الاستفادة من الفرصة الاستثمارية”.

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