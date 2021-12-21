بارزاني ومسجدي يبحثان الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2021/12/21 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم ، أنه خلال اللقاء تم بحث العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع ايران وتطوير التعاون المشترك في شتى المجالات، وكذلك آخر الخطوات المتخذة في العملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية جديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد واستمرار الحوارات لحل الخلافات بينهما إضافة إلى مخاطر الإرهاب وهجمات داعش الأخيرة.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحسين العلاقات بين بلدانها على أساس الصداقة والمصالح المشتركة.

ووفقا للبيان فإن الجانبين أكدا على تنمية العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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