ميزة جديدة في تيك توك تسمح بإعادة نشر الفيديو

2021/12/21 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشتهر منصة ”تيك توك“ بمقاطع الفيديو القصيرة سريعة الانتشار وسهلة التحرير، لكنها لم تقدم على الإطلاق طريقة سهلة بالسماح للمستخدمين بإعادة نشر المحتوى للآخرين.

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ووفق موقع ”9to5mac“ المعني بشؤون التقنية، فإن هذا الوضع على وشك التغيير، إذ تختبر ”تيك توك“ في الوقت الحالي إضافة زر جديد تحت مسمي ”Repost“ من شأنه السماح للمستخدمين بإعادة نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على ملفاتهم الشخصية.

ونقل موقع ”9to5mac“ عن مستشار وسائل التواصل الاجتماعي ”مات نافارا“، قوله إن بعض المستخدمين لاحظوا أخيرا وجود خيار جديد باسم ”Repost“ خلال محاولتهم مشاركة مقطع فيديو على منصة ”تيك توك“.

وأوضح المستشار ”نافارا“ أن مقاطع الفيديو المعاد نشرها من خلال الميزة الجديدة- التي لا تزال في مرحلة مبكرة جدا من تطويرها- تظهر فقط لمتابعي ناشر المقطع، وليس في الملف الشخصي.

TikTok is testing a ‘Repost’ buttonh/t @adrianokev1 pic.twitter.com/Nwbj07GXsK

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 19, 2021

وذكر الموقع أنه بالنظر إلى أن الميزة الجديدة لا تزال فى مرحلة التجريب والاختبار، فبالطبع فإن ”تيك توك“ لا تزال لديها الوقت لتغيير وتعديل عمل تلك الميزة من آن لآخر حتى يتم الاستقرار على وظيفتها الرئيسة أو التخلص منها قبل إتاحتها لجميع المستخدمين إذا لم تأت بالنتائج المرجوة منها.

وأضاف موقع ”9to5mac“ أنه على أي حال فإن ظهور خيار ”Repost“ يعطي مؤشرا على إدراك منصة ”تيك توك“ برغبة بعض المستخدمين فى مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم على المنصة مع جميع متابعيهم وليس مع عدد قليل منهم.

وليس من الواضح وفقا لـ“9to5mac“ ما إذا كانت منصة ”تيك توك“ استهدفت مجموعة معينة من المستخدمين لإتاحة الميزة الجديدة لاختبارها أم أن الشركة أتاحت زر ”Repost“ بشكل عشوائي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ونظرًا لأن منصة ”تيك توك“ لم يكن لديها على الإطلاق طريقة رسمية لإعادة نشر مقاطع الفيديو فإن المستخدمين كانوا يضطرون إلى تنزيل مقاطع الفيديو وإعادة تحميلها مرة أخرى؛ ما يتسبب بجعلهم يتلقون تحذيرات بشأن حقوق النشر والتأليف في بعض الأحيان، لكن الآن ومن خلال الميزة الجديدة سيتمكن مستخدمو ”تيك توك“ من نشر مقاطع الفيديو على ملفاتهم الشخصية دون أي انتهاكات.

"إرم نيوز"

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