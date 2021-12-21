2021/12/21 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انطلق في أربيل عاصمة إقليم كردستان يوم الثلاثاء فعاليات المعرض التجاري الإيراني بمشاركة عشرات الشركات من تلك البلاد.وجرت مراسم افتتاح المعرض اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان كمال مسلم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تفتتح معرضاً تجارياً في أربيل المركز الخبري الوطني.

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