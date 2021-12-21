قرداحي يشعر بـ”الظلم والإهانة”

2021/12/21 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعترف وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، بأنه شعر بـ”الظلم والإهانة” إثر مطالبته بالاستقالة بعد الأزمة مع دول الخليج.وقال: “كنت أتوقع أن يقف أهل السلطة كلهم معي”.وقال قرداحي، خلال حفل […]

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