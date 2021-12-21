واشنطن تستعد لفشل الدبلوماسية مع إيران.. وتعدّ لخيارات أخرى

2021/12/21 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران، ستتخذها في حال فشل مفاوضات فيينا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ان الرئيس جو بايدن كلف الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى، بناء على موقف إيران من الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وأضافت ساكي أن وهناك أيضا مشاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء حول العالم.

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