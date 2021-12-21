بوتين: الغرب مسؤول عن تصاعد التوترات

2021/12/21 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، باللوم على الغرب في تصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلاً‭‭‬‬ إنه “قيم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ”.

وقال بوتين، متحدثاً إلى كبار المسؤولين العسكريين، إن روسيا سترد “بالشكل المناسب” على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها.

وحشدت روسيا عشرات الجنود على حدودها مع أوكرانيا، مطالبة حلف شمال الأطلسي بعدم قبول الجمهورية السوفيتية السابقة عضواً به وضمان عدم نشر أي أسلحة أو قوات هناك.

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