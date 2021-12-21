توضيح بشأن دوام المدارس بعد انخفاض إصابات كورونا

2021/12/21 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوام الطلبة مستمر وبنسبة 100% .

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