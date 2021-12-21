محكمة بريطانية تقضي بتسوية طلاق تبلغ 728 مليون دولار من الشيخ محمد بن راشد للأميرة هيا وطفليهما

2021/12/21 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة بريطانية، الثلاثاء، بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي 550 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار)، إلى طليقته الأميرة هيا بنت الحسين، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي تولتها المحاكم البريطانية.

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