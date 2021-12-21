انتشال 6000 جثة خلال 5 سنوات في نينوى

2021/12/21 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، العثور على ستة آلاف جثة تعود لمدنيين قضوا على يد عصابات داعش الإرهابية منذ انطلاق عمليات التحرير عام الفين وسبعة عشر ولغاية الآن.

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في المديرية سعد حمادي إن الجثث المنتشلة من تحت ركام مبان في الموصل القديمة عثر عليها خلال انطلاق حملة لإعمار الاحياء المدمرة التي أعلنتها اللجنة العليا للإعمار في المحافظة.

وأضاف حمادي أن فرق الدفاع المدني عثرت، خلال اليومين الماضيين على ست جثث تعود لمدنيين عزل مجهولي الهوية.

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