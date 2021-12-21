أزمة وقود تلوح في ديالى وطوابير المركبات تصل الى 1كم (فيديو)

2021/12/21 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىشكا مواطنو ديالى، اليوم الثلاثاء، من ازمة وقود تلوح بالافق في ظل اغلاق لكل المحطات الاهلية.وقال سامي العزاوي موظف حكومي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ازمة وقود خانقة بدات تلوح في سماء بعقوبة كبرى مدن ديالى وطوابير المركبات تصل الى 1كم وربما اكبر لافتا الى ان عشرات المركبات تتكدس حاليا امام اثنين من المحطات الحكومية".واضاف انه "لا تعرف اسباب ازمة الوقود التي يمكن ان تتفاقم في الايام المقبلة اذا لم تكن هناك حلول". فيما اشار عبود حسن (سائق مركبة اجرة) بان "كل المحطات الاهلية مقفلة لعدم وجود وقود بداخلها لاسباب غير معروفة لافتا الى ان طوابير المركبات امام المحطات الحكومية وصل مستويات عالية وهناك قلق من ان تكون بداية ازمة جديدة في محافظة تعيش ازمات متعاقبة".

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