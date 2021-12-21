هيئة التقاعد: يجب تضمين حقوق المستحقيت وابعاد الهيئة عن التجاذبات السياسية

2021/12/21 | 16:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، على اهمية ابعادها عن التجاذبات السياسية.وقالت الهيئة في بيان: إنها “مؤسسة خدمية ولا بدّ من إبعادها عن المزايدات السياسية “، داعية “الكتل السياسية إلى تضمين حقوق المستحقين من ضمن الموازنات العامة للاعوام المقبلة، … Readmore

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