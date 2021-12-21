2021/12/21 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عزا بشير الحداد نائب رئيس البرلمان السابق، الثلاثاء، التأخير الحاصل في إعلان نتائج الانتخابات إلى وجود ضغوط تمارسها القوى السياسية الخاسرة على المحكمة الاتحادية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الحداد في تصريحات أدلى بها لمواقع تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ترجمها "ناس كُرد"، (21 كانون الأول 2021): إن "المحكمة الاتحادية تحاول حسم ملف الانتخابات بطريقة دبلوماسية تعبر بالبلد إلى بر الأمان دون الدخول في دوامة العنف".

وأضاف أن "المؤشرات تبين وجود توافق بين الطرفين، على زيادة أعداد مقاعد القوى الخاسرة، أو أن تحصل الأخيرة على مناصب في الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أن "تشكيل الحكومة سيتأخر دون شك".

وتابع الحداد، "في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، فإن الأمر سيستغرق 15 يوماً كي يدعو الرئيس إلى أول اجتماع للبرلمان، ومن ثم سيكون اختيار الرئيس، وهناك العديد من المراحل المتبقية بينها تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر الذي يعد مشكلة أخرى، وأعتقد أن الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الديمقراطي: ’الاتحادية’ تواجه ضغوطاً بشأن نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الديمقراطي: ’الاتحادية’ تواجه ضغوطاً بشأن نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).