2021/12/21 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oCsU-cVxs4g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشفى الطفل للسرطان: معدلات الاصابة بالمرض الخبيث ترتفع سنويا بمعدل 20% تقرير احمد علي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشفى الطفل للسرطان: معدلات الاصابة بالمرض الخبيث ترتفع سنويا بمعدل 20% تقرير احمد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).