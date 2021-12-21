نقابة المعلمين تدعو التدريسيين الى التوجه للقضاء وعدم حل المشاكل عشائرياً

2021/12/21 | 16:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت في السنوات الأخيرة ظاهرة الاعتداء على الكوادر التعليمية في المدارس، ولا يقتصر الأمر على محافظة دون أخرى، إنما تسجل مدن عراقية مختلفة اعتداءات متكرّرة على مدرسين ومعلّمين، وهو الأمر الذي أسهم بـ”التقليل من هيبة المعلم” وفقاً للجهات المختصة.وترجع … Readmore

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