هيأة التقاعد: يجب تضمين حقوق المستحقين وابعاده عن التجاذبات السياسية

2021/12/21 | 16:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، على اهمية ابعادها عن التجاذبات السياسية.وقالت الهيئة في بيان: إنها “مؤسسة خدمية ولا بدّ من إبعادها عن المزايدات السياسية “، داعية “الكتل السياسية إلى تضمين حقوق المستحقين من ضمن الموازنات العامة للاعوام المقبلة، … Readmore

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