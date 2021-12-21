ضبط 215 عبوة نمساوية واحزمة ناسفة في الانبار

2021/12/21 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، ضبط 215 عبوة نمساوية واحزمة ناسفة في صحراء العامرية بمحافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "جاء ذلك خلال عملية امنية قامت بها قوة من اللواء الأول حشد العامرية في صحراء العامرية ضمن منطقة الحويجة بمحافظة الانبار بتوجيه من قائد الحشد الشعبي لمحافظة الانبار اللواء ضياء ناصر مهنا وبإمرة المقدم أحمد نوري ضابط استخبارات اللواء".

وأشارت إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط 215 عبوة ناسفة نمساوي وصواعق واحزمة ناسفة".

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