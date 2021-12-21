ادارة كركوك .. تعطل الدوام الرسمي للمكون المسيحي بمناسبة احتفالات اعياد الميلاد

2021/12/21 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قررت ادارة محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي احتفاء باعياد الميلاد المجيد يوم الخميس المصادف 23/كانون الاول /2021 للمكون المسيحي في عموم دوائر المحافظة والوحدات الادارية ./انتهى

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