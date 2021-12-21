2021/12/21 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مجموعة من الخطباء ورجال الديـن ،عن تشكيل رابطة أئمة وخطباء مساجد الأعظمية ، والتي تشمـل كافة دور العبادة في مناطق الأعظمية وضواحيها ومنها حي القاهرة والوزيرية وشارع المغرب ./انتهى5

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