2021/12/21 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، مصادرة اسلحة واعتدة متنوعة خلال عمليات تفتيش واسعة في المحافظة.وأكد قائد العمليات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “عن انطلاق عمليات واسعة، في مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادرة اسلحة واعتدة متنوعة خلال عمليات تفتيش واسعة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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