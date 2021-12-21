المالية تعلق بشان اصدار سندات البناء

2021/12/21 | 16:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية دائرة الدين العام، الثلاثاء، اطلاق الاصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وبالتعاون مع البنك المركزي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (21 كانون الاول 2021)، إن "هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية بالإضافة الى الاقبال المتزايد من قبل المواطنين".

وأضافت أن "السندات ستكون متاحة للتداول لمدة شهر واحد وأن فئات السندات المطروحة للتداول هي:

1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين.

2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.

ودعت الوزارة "المواطنين الراغبين بالشراء الى تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة لغرض الاستفادة من الفرصة الاستثمارية".

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