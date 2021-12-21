تفاصيل مهمة.. خبير يكشف كيف يمكن تمييز أعراض

2021/12/21 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى وصول متحور "أوميكرون" إلى زعزعة

المعلومات المعروفة حول "كوفيد-19"،

وأثار القلق بعد إعلان منظمة الصحة

العالمية أنه ينتشر بشكل أسرع من "دلتا".

وأجبر هذا بعض الدول على العودة إلى

سياسات الإغلاق في م

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