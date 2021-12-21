محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع 730 مليون دولار لزوجته السابقة وطفليهما

2021/12/21 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء البريطاني، أمرا بحق حاكم

دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، يقضي بدفعه

حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (نحو 730

مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله،

بحسب "فرانس برس".

وأمر القضاء البريطاني حاكم دب

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