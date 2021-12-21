قرداحي يشعر بـ

2021/12/21 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف وزير الإعلام اللبناني المستقيل،

جورج قرداحي، بأنه شعر بـ"الظلم

والإهانة" إثر مطالبته بالاستقالة بعد

الأزمة مع دول الخليج.



وقال: "كنت أتوقع

أن يقف أهل السلطة كلهم معي".

وقال قرداحي، خلال حفل تكر

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