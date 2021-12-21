2021/12/21 | 16:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل المتحورات الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الأوروبية للأدوية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية في ظل المتحورات الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الأوروبية للأدوية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية في ظل المتحورات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).