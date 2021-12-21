وسط انتشار متحور

2021/12/21 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي بينما يواصل العالم بأسره مراقبة متحور أوميكرون، ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في هذا الإنفوجرافيك

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