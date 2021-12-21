2021/12/21 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معاقبة نادي ليفربول الإنجليزي، بغرامة مالية، بسبب “واقعة طريفة” شغلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع.وأعلن (يويفا) فرض غرامة مالية على ليفربول قدرها 5 آلاف يورو، بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يويفا يعاقب ليفربول بسبب “واقعة الطفل”..



وفيديو يكشف ما حدث المركز الخبري الوطني.

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