محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

2021/12/21 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك أعلنت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل 23 كانون الأول الجاري بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال المحافظ راكان الجبوري في وثيقة صادرة عنه وموجه لدوائر المحافظة حصلت عليها (بغداد اليوم): "تقرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد الميلاد ليوم الخميس القبل الموافق 23 من كانون الأول الجاري".

وأضاف ان "تعطيل الدوام يكون للمكون المسيحي فقط".

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