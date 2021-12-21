صالح للسفير الإيطالي: الحاجة مُلحة لتخفيف توترات المنطقة وإرساء الاستقرار الإقليمي

2021/12/21 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير الإيطالي الجديد لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي.وأكّد رئيس الجمهورية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن العلاقات العراقية الإيطالية وثيقة ومهمة، ويجب تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل معاً لمواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي …

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