2021/12/21 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: صـدور أمـر استقـدام لمـديـر بلديـة النجـف الـسابـق بتهم فساد المركز الخبري الوطني.

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