شـبـح الـحـرب بــيــن روســيــا وأكــرانــيــا - أحمد الخميسي

2021/12/21 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي يلوح مؤخرا في الساحة الدولية شبح الحرب بين روسيا وأكرانيا، وتحذر أجهزة المخابرات الغربية من أن تلك الحرب إذا وقعت " ستكون على نطاق لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الأخيرة"، لأنها ستجر إليها أطرافا كثيرة غير روسيا وأكرانيا.



وبطبيعة الحال فليس للمنطقة العربية ناقة ولا جمل في صراع المنافسة الاقتصادية ومد النفوذ بين حلف الناتو وروسيا، وعلى العكس من ذلك فإن الحرب ستؤدي بالنسبة لمصر على الأقل إلى توق ......





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