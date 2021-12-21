تقرير: قطر تسعى لاستثمار 10 مليارات دولار في موانئ أميركية

2021/12/21 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر مالية لرويترز إن قطر تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار على الأقل في الموانئ الأميركية، وقد اتصلت ببنوك دولية للحصول على مساعدة في التمويل

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