العراق يسجل اكثر من 300 اصابة جديدة بكورونا اليـوم

2021/12/21 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة ، 336 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق اليوم الثلاثاء ، و456 حالة شفاء جديدة و13 حالة وفيات في عموم المحافظات ./انتهى5

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