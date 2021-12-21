2021/12/21 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8L8YM-NIPyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غموض يكتنف كتل معروفة بتاييدها للمعسكر الايراني يقابله حياد لاخرى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غموض يكتنف كتل معروفة بتاييدها للمعسكر الايراني يقابله حياد لاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).