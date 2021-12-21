2021/12/21 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 456 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 8311268 شخصا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 336 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 336 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).