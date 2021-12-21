مصادر تكشف للتغيير أهم مصادر تمويل داعش خلال الفترة الحالية

2021/12/21 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى إلى أن تنظيم داعش يحصلون على التمويل اللازم لهم عبر طرق عدة، أبرزها عمليات الخطف.

وقالت المصادر للتغيير ان طلب الفدية بمبالغ كبيرة، أبرز مصادر تمويل التنظيم الإرهابي، وهو يشكل مصادر تمويل جيدة له، مشيرة الى ان مصادر التمويل الأخرى تأتي مما يحصل عليه من سلاح وذخيرة في مهاجمته القوات العراقية.

ويذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دعا الى ضرورة تجفيف منابع تمويل التنظيم.

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