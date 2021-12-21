2021/12/21 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن هناك انخفاضا كبيرا في التعليم والتدريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق لافت للبابا فرنسيس على شراء الدول للسلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق لافت للبابا فرنسيس على شراء الدول للسلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).