قرداحي: الساسة اللبنانيون تباروا بمطالبتي بالاستقالة.. وكأنهم لا يعرفون رأي السعودية بهم

2021/12/21 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى وزير الإعلام اللبناني، السابق، جورج قرداحي، الإثنين، أن الأزمة التي تسببت بها تصريحاته مع السعودية أثبتت أن لبنان "حيطو واطي"، مشيرا إلى أن الساسة كانوا يتبارون بمطالبته بالاستقالة طمعا بإشارة لزيارة السعودية

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