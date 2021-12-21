بالوثيقة..ديالى تمنع السفرات المدرسية

2021/12/21 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أصدرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، توجيها بمنع السفرات المدرسية.

وقال إعلام حكومة نينوى عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "حكومة نينوى المحلية أصدرت توجيها إلى كافة مدارس المحافظة بمنع السفرات المدرسية"، مؤكدا ان "وزارة التربية لم تبلغنا بالتعليمات والموافقات حول السفرات التعليمية والترفيهية للمدارس".

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