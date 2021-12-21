بيان جديد للإعلام الأمني يخص انسحاب القوات الامريكية من العراق

2021/12/21 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بوتيرة عالية تواصل اللجنة الفنية العسكرية العراقية ، إجراءاتها وعملها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية والبقاء على بعثاتها الاستشارية، حيث وصل وفد اللجنة الذي ضم، نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وممثل عن مستشارية الامن القومي، وخلية الإعلام الأمني، ومعاون رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات، وعدداً من الضباط الى محافظة أربيل للإطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف وتحويلها".

وأضاف ان "هذه الخطوة جاءت بعد أن اكملت اللجنة الفنية العسكرية العراقية جميع الإجراءات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف خلال زيارتها يوم 18 من الشهر الجاي محافظة الانبار للغرض ذاته، ومتابعة البدأ بتسلم الآليات والأجهزة الفنية، فضلا عن التأكيد على بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق والتي تم تحديد مهمتها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية خلال المرحلة الحالية".

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