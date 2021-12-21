هطول كثيف للثلوج في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية (صور)

2021/12/21 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت منطقة رانية التابعة لمحافظة السليمانية، الثلاثاء، تساقط الثلوج بكميات كبيرة.

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وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، (21 كانون الأول 2021)، تساقط الثلوج على منطقة "ورتي" في حدود قضاء رانية بشكل كثيف، حيث غطت العجلات والبيوت والشوارع.

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