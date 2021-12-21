2021/12/21 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة الفنون العامة احدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الثلاثاء، ترميم لوحة للفنانة ليلى العطار.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “رممت لوحة للفنانة ليلى العطار بقياس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترميم لوحة للفنانة ليلى العطار المركز الخبري الوطني.

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