2021/12/21 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناقشات لتخفيض أجور الموازين الجسرية في المنافذ الحدودية المركز الخبري الوطني.

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