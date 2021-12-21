الكاظمي : منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في مبادرة

2021/12/21 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببغداد / نينا / اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ،انه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط./انتهى5

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